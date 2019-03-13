13 Марта 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске объявлены конкурентные переговоры по определению подрядчика для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс

Хозяйственное партнерство "Конгресс-холл" объявило о начале подачи заявок на участие в конкурентных переговорах по определению подрядчика для строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 21 марта, на 22 марта назначено их рассмотрение. Победитель закупки должен будет выполнить комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству общественного-делового центра. Работы необходимо выполнить до 31 марта 2020 года.

конгресс-холл, общественно-деловой центр, Челябинск, строительство,(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что начальная цена договора не устанавливалась. Ее должен был определить заказчик на основании результатов анализа поступивших предложений. При этом отмечается, что сумма средств, предусмотренных бюджетом ХП "Конгресс-холл" на 2019 год для оплаты работ, составляет 5,4 млрд рублей.

Напомним, что ранее уже проводились конкурентные переговоры по выбору подрядчика. На участие в закупке было подано две заявки: магнитогорская компания ПО "Монтажник" и турецкая компания АО "Енигюн Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш." Обе не соответствовали требованиям документации.

В феврале Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, но исключила из проекта пешеходный мост, по которому можно было бы перейти на другой берег реки.

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В Челябинске объявлены конкурентные переговоры по определению подрядчика для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс

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Теги: конгресс-холл, ШОС, Челябинск, общественно-деловой центр, строительство, подрядчик, закупка,



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