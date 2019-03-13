В Челябинске объявлены конкурентные переговоры по определению подрядчика для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс

Хозяйственное партнерство "Конгресс-холл" объявило о начале подачи заявок на участие в конкурентных переговорах по определению подрядчика для строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 21 марта, на 22 марта назначено их рассмотрение. Победитель закупки должен будет выполнить комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству общественного-делового центра. Работы необходимо выполнить до 31 марта 2020 года.

Отметим, что начальная цена договора не устанавливалась. Ее должен был определить заказчик на основании результатов анализа поступивших предложений. При этом отмечается, что сумма средств, предусмотренных бюджетом ХП "Конгресс-холл" на 2019 год для оплаты работ, составляет 5,4 млрд рублей.

Напомним, что ранее уже проводились конкурентные переговоры по выбору подрядчика. На участие в закупке было подано две заявки: магнитогорская компания ПО "Монтажник" и турецкая компания АО "Енигюн Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш." Обе не соответствовали требованиям документации.

В феврале Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства общественно-делового центра на берегу реки Миасс в Челябинске, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, но исключила из проекта пешеходный мост, по которому можно было бы перейти на другой берег реки.