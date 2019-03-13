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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Перед судом предстанет хозяин заводского ангара в Надыме, где погиб 10-летний мальчик

Ушло в суд дело владельца ангара завода крупнопанельного домостроения, где погиб 10-летний надымчанин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия случилась 30 апреля 2017 г. Маленький ямалец в компании своего друга решил погулять по пустому заводскому ангару. Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда шедший впереди поскользнулся и упал вниз с высоты в 8 м. Его товарищ вызвал "скорую", но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть ребенка. После трагедии местные жители сами перекрыли любой доступ на завод.

В рамках расследования выяснилось, что ангаром, где разыгралась трагедия, владеет "Компания Иванова" из Кургана. Будущий подсудимый – её директор – сознательно не обезопасил помещение.

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Перед судом предстанет хозяин заводского ангара в Надыме, где погиб 10-летний мальчик

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Теги: падение с высоты, смерть ребенка в Надыме



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