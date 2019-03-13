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Политика В России

"Репрессивное устрашение граждан": Совфед под жаркие споры одобрил закон о фейковых новостях

Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации – так называемых фейковых новостей.

Обсуждение законопроекта вызвало горячие споры на заседании. За основной закон пакета проголосовали 149 сенаторов, трое – против, еще трое воздержались.

Откровенно против выступила сенатор Людмила Нарусова, она предложила отклонить пакет и отправить на доработку согласительной комиссии.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что в европейских странах за совершение таких правонарушений уже давно предусмотрены штрафы или уголовное наказание. Законы достаточно актуальные, отметил он, предлагая сенаторам поддержать инициативу.

Клишас также сообщил, что СФ получил отрицательное заключение от Совета по правам человека. По его словам, рекомендации носят "скорее философский характер". СПЧ предлагал отклонить закон, мотивируя это тем, что необходимы доработки.

Нарусова на это отметила, что СПЧ - профильная структура, к ней следует прислушаться, а не "уничижительно называть этот отзыв политологией". Также сенатора интересовало, не противоречит ли обсуждаемый закон тому факту, что РФ подписалась под европейской конвенцией о защите прав человека. Статья 10 говорит о свободе выражения мнения, напомнила она.

Клишас ответил, что в конвенции не говорится о свободе распространять и получать недостоверную информацию под видом достоверных сведений.

В ответ Нарусова назвала принятие закона заведомо принятым решением. При этом она напомнила ситуацию с блокировкой Telegram, отметив, что таким же образом "миллионы прогрессивных молодых людей" найдут способы, как обойти новые запреты. "Цель закона – не защита, репрессивное устрашение граждан", - заключила сенатор.

Ее коллега Олег Мельниченко, напротив, считает закон механизмом общественно-политической защиты. После речи Нарусовой он высказался о наличии технологий, которые могут "расшатать политическую ситуацию" и о потенциальной опасности "оранжевой свистопляски", заявив, что закон надо принимать.

Сенатор Вячеслав Мархаев напомнил, что проект о фейк-новостях вызвал неоднозначную реакцию в обществе, в ГД треть проголосовали против. Он поинтересовался у Клишаса, не противоречит закон 29 статье Конституции.

Однако автор законопроекта и тут никакого противоречия не усмотрел. У граждан есть право на достоверную информацию, подчеркнул Клишас.

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"Репрессивное устрашение граждан": Совфед под жаркие споры одобрил закон о фейковых новостях

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Теги: совет федерации, фейковые новости, андрей клишас



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