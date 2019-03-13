Алексей Панин собирается лишить мать своей старшей дочери родительских прав

Скандально известный актер Алексей Панин (41) намерен лишить свою бывшую гражданскую жену родительских прав.

Информация о конфликте была размещена на странице alexey_panin_official в Instagram, которая не верифицирована, но, предположительно, принадлежит актеру.

"Нюся (дочь Панина и Юлии Юдинцевой – прим. ред.) окончательно отказалась общаться со своей Матерью потому что она отказалась выпустить её на профилактическое лечение за границу. Она поставила письменный запрет на выезд. Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь, Аня ей позвонила а Мать даже не стала её слушать. Аня очень плакала. Я продал ради этой поездки последний мотоцикл BMW. По суду ребёнок живёт со мной, но мать не лишена родительских прав. Теперь придётся на эту тему... Лишать!", - пишет актер (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

С Юдинцевой Панин делит дочь едва ли не с рождения девочки в 2008 году. В 2009 году суд постановил, что девочка будет жить с матерью. Долгое время дочь, вопреки решению суда, жила с отцом и бабушкой, 10 сентября 2014 года (в день рождения Алексея) Юдинцева забрала Нюсю на перемене из школы и увезла в Санкт-Петербург, обучала её на дому. В январе 2015 года Панин осаждал их укрытие на станции Новый Петергоф, 18 декабря 2015 года Алексей похитил свою дочь на выходе из школы № 185, вместе с неизвестными, усадил её в автомобиль и увёз в направлении Литейного моста, Алексей Панин и его друг были объявлены в розыск, 12 января 2016 года Алексей отдал дочь Юдинцевой, но 14 января 2016 года снова забрал Нюсю. В 2017 году суд Владимирской области разрешил Алексею Панину официально оставить дочь Аню у себя.

По данным "Википедии", у Панина всего три дочери от разных женщин, причем младшие родились с разницей в два дня. Женат он был один раз, в этом браке детей не было.