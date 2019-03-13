В районах Зауралья "скорые" ездят не с полным "боекомплектом"

В нескольких районах Курганской области автомобили "скорой помощи" не полностью снабжены нужными лекарствами и приборами.

Нарушения выявлены в Куртамышском, Шумихинском, Петуховском, Шатровском, Половинском и других районах региона, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

Также выявлено, что отдельные категории граждан в нарушение закона не обеспечиваются медикаментами.

Директору департамента здравоохранения области Ларисе Кокориной внесены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.