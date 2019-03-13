ФСБ нагрянула с обысками в зональный центр кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области

Сегодня, 13 марта, представители УФСБ нагрянули с обысками в зональный центр кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом Накануне.RU стало известно от источника в силовых структурах.

Официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых подтвердил данные о следственных действиях.

"В подразделении, о котором идет речь, действительно работают сотрудники регионального ФСБ совместно с полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Сыщики действуют строго в рамках правового поля и в рамках бесфигурантного пока уголовного дела, связанного с предполагаемым нарушением коррупционного законодательства", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, работа кинологического центра не парализована, а личный состав функционирует в штатном режиме.

"Об итогах оперативно-следственных мероприятий на данном этапе разбирательства говорить пока преждевременно, так как они еще не завершены. В случае, если сведения о нарушении законодательства найдут подтверждение, руководством регионального полицейского Главка будут приняты адекватные меры реагирования, а также оказано максимальное содействие нашим партнерам из Следственного комитета", - подчеркнул представитель полиции.

Некоторые СМИ уже успели сообщить о задержании руководителя кинологической службы Олега Ваничкина.

"Говорить об этом сейчас, на момент подготовки этой новости, было бы неправильно. Ходатайствовать об избрании меры пресечения человеку имеет право только следователь Следственного комитета, у которого в производстве находится это уголовное дело. А непосредственно решение об аресте принимает суд", - пояснил Накануне.RU Валерий Горелых.