"Боюсь, меня ******** Богомолов": Шнуров жестко приложил Собчак в новом стихотворении
Несмотря на то, что в поэтическом таланте Сергея Шнурова (45) очень сомневается парламентарий Виталий Милонов, все же фронтмен группы "Ленинград" и телеведущая Ксения Собчак (37), вызвавшая музыканта на баттл (на свою голову), явно находятся в разных весовых категориях, когда речь идет о рифмоплетстве.
Напомним, накануне Ксении не понравилось, что Шнур в стихах комментирует ее личную жизнь (точнее, развод и адюльтер). И вызвала Сергея на поэтическую дуэль, припомнив, что раньше они, вроде как, даже друзьями были.
Но Шнуров на бой с Собчак выходить отказался, а просто крепко приложил экс-кандидата в президенты России. Припомнил он Ксюше буквально все.
"Я, Ксюша, не приду, прости, конечно.
Почуял, что ли, злую западню.
Труслив я стал, да, и тут делом грешным,
Всяк понимаю, как отказом я садню.
Такой уж возраст, что не до приколов.
Не страшно от тебя стихом в торец.
Боюсь, меня ******** Богомолов,
Повеса и прославленный боец", - пишет Шнуров, высмеивая бойцовские качества предполагаемого любовника Собчак – режиссера Константина Богомолова. Напомним, супруг Ксении Максим Виторган сломал сопернику нос возле одного из кафе в центре Москвы.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Далее Шнур пишет:
"Вокруг тебя компания на взводе,
А я что? Отмутузят сгоряча,
Истерики полно в том доме-хороводе,
Что кружится под вывеской Собчак.
Тем более теперь опять ты мама,
О чём напоминаешь месяц как,
При помощи странички инстаграмма". Это, очевидно, шпилька на счет сына Ксении, которого она теперь действительно часто показывает в блоге, создавая образ заботливой матери.
И дальше:
"Ах, да, ещё такой пустяк,
Всей хитрожопостью своей наружу,
Ты с кем угодно батлиться не прочь, -
Твоей программке очень рейтинг нужен,
Но я ничем вам не смогу помочь". Это про новое YouTube-шоу Ксении, которое не сказать, что стало топовым, но зато там побывала Матильда Шнурова, бывшая жена Сергея.
В заключении Шнуров припоминает еще одну виртуальную пикировку Ксении – с экс-супругой Константина Богомолова, актрисой Дарьей Мороз. Специально или нет, но после пространной философской цитатки в блоге у Ксении Дарья написала: "как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные.. На мой вкус это глупо и пОшло.. Не та площадка да и вообще...". Шнуров обыграл это так:
"Прости, как ты умеешь. Не приду.
Прочти ещё разок послание то Ошо.*
Твой интерес насквозь. Я шлю в *****.
*Послание от Ошо это пОшло.
Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух,
Да, мы давно с тобой уже не вместе.
Быть "феминисткой" просто для лохух,
Как "журналистом" слыть на лобном месте".