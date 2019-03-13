"Боюсь, меня ******** Богомолов": Шнуров жестко приложил Собчак в новом стихотворении

Несмотря на то, что в поэтическом таланте Сергея Шнурова (45) очень сомневается парламентарий Виталий Милонов, все же фронтмен группы "Ленинград" и телеведущая Ксения Собчак (37), вызвавшая музыканта на баттл (на свою голову), явно находятся в разных весовых категориях, когда речь идет о рифмоплетстве.

Напомним, накануне Ксении не понравилось, что Шнур в стихах комментирует ее личную жизнь (точнее, развод и адюльтер). И вызвала Сергея на поэтическую дуэль, припомнив, что раньше они, вроде как, даже друзьями были.

Но Шнуров на бой с Собчак выходить отказался, а просто крепко приложил экс-кандидата в президенты России. Припомнил он Ксюше буквально все.

"Я, Ксюша, не приду, прости, конечно.

Почуял, что ли, злую западню.

Труслив я стал, да, и тут делом грешным,

Всяк понимаю, как отказом я садню.

Такой уж возраст, что не до приколов.

Не страшно от тебя стихом в торец.

Боюсь, меня ******** Богомолов,

Повеса и прославленный боец", - пишет Шнуров, высмеивая бойцовские качества предполагаемого любовника Собчак – режиссера Константина Богомолова. Напомним, супруг Ксении Максим Виторган сломал сопернику нос возле одного из кафе в центре Москвы.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Далее Шнур пишет:

"Вокруг тебя компания на взводе,

А я что? Отмутузят сгоряча,

Истерики полно в том доме-хороводе,

Что кружится под вывеской Собчак.

Тем более теперь опять ты мама,

О чём напоминаешь месяц как,

При помощи странички инстаграмма". Это, очевидно, шпилька на счет сына Ксении, которого она теперь действительно часто показывает в блоге, создавая образ заботливой матери.

И дальше:

"Ах, да, ещё такой пустяк,

Всей хитрожопостью своей наружу,

Ты с кем угодно батлиться не прочь, -

Твоей программке очень рейтинг нужен,

Но я ничем вам не смогу помочь". Это про новое YouTube-шоу Ксении, которое не сказать, что стало топовым, но зато там побывала Матильда Шнурова, бывшая жена Сергея.

В заключении Шнуров припоминает еще одну виртуальную пикировку Ксении – с экс-супругой Константина Богомолова, актрисой Дарьей Мороз. Специально или нет, но после пространной философской цитатки в блоге у Ксении Дарья написала: "как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные.. На мой вкус это глупо и пОшло.. Не та площадка да и вообще...". Шнуров обыграл это так:

"Прости, как ты умеешь. Не приду.

Прочти ещё разок послание то Ошо.*

Твой интерес насквозь. Я шлю в *****.

*Послание от Ошо это пОшло.

Ведь я не Пятачок, а ты не Винни Пух,

Да, мы давно с тобой уже не вместе.

Быть "феминисткой" просто для лохух,

Как "журналистом" слыть на лобном месте".