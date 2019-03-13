"Скорее, популизм, нежели реальная угроза российским элитам". Эксперты оценили законопроект США, обязывающий раскрыть доходы Путина

В США одобрен законопроект, обязывающий Нацразведку этой страны раскрыть доходы президента РФ Владимира Путина. Инициативу представили американские конгрессмены - республиканка Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс. Эксперты считают, что этот законопроект носит, скорее, популистский характер, нежели призван нанести удар по позициям руководства российского государства, передает корреспондент Накануне.RU.

Данная инициатива укладывается в рамки юридических норм, отмечают политологи. "Речь идет о том, что обязали нацразведку США провести расследование о доходах главы иностранного государства. То есть этот законопроект не Путина к чему-то обязывает, а нижняя палата парламента обязывает главу разведки США подготовить какой-то доклад. Все укладывается в рамки правовых и политических норм", - прокомментировал Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Политолог не исключил, что схожую практику США уже ранее использовали. "Доклады такие готовились в отношении лидеров других стран, которых США считали недружественными. Не знаю как с юридической точки зрения, но типологически похожие прецеденты были", - отметил он.

При этом данная инициатива пока оказывает малое влияние на РФ. "Мы видим по реакции иностранных инвесторов на российском рынке, которые достаточно хорошо осведомлены о подноготной политических процессов в США, что они воспринимают это достаточно спокойно. Сама идея выяснения теневых доходов президента и его окружения не нова, на этой идее зиждется расследование, обнародованное 31 января 2018 года, у которого якобы есть секретное приложение, которое будут раскрывать позднее. Идея эта уже реализуется, просто результаты ее не до конца обнародованы", - подчеркнул Салин.

Кроме того, появление такого законопроекта политолог связывает с популистским желанием "подтянуть" свои политические очки на внутреннем поле. "Конгресс в американской политической системе имеет гораздо меньшее влияние, чем Сенат, поэтому отношение к инициативам нижней палаты парламента США более легкое и свободное. И вся эта история с антироссийскими законопроектами, скорее, попытка конгрессменов напомнить о себе своим избирателям, чем нанести какой-то удар по позициям российских элит. Инвесторы это прекрасно понимают, что видно по их реакции", - считает директор Центра политологических исследований Финуниверситета.

С ним согласился и публицист Борис Кагарлицкий. Он также допустил, что ранее были случаи, когда раскрывались доходы действующих глав иностранных государства. "Вполне возможно, что такая работа велась. Американская юридическая машина опирается на прецеденты, поэтому не исключено, что они были, но мне лично о них не известно… В целом это довольно обычная практика США, когда какой-то политический лидер иностранного государства находится у них на плохом счету или виноват в нарушениях прав человека, что требует с точки зрения американского законодательства противодействия, то, как правило, накладывается арест на имущество, инвестиции на территории США", - прокомментировал он Накануне.RU.

Новый законопроект конгрессменов США Кагарлицкий считает, скорее, "пропагандистской штукой, нежели серьезным делом".

"Давайте говорить честно, что мы такого не знаем? Что, мы не знаем, что есть целый ряд людей, которые явно находятся в общей компании с Путиным и у них есть общие интересы в бизнес? Что, мы не знаем про панамское досье или виолончелиста Ролдугина и некоторых других людей? Что нам добавит это возможное новое знание? Вопрос не в личных капиталах Путина. Главное, я не думаю, что эти доходы, даже если они есть, так уж открыто лежат на территории США", - добавил публицист.