В Челябинской области уровень безработицы снизился до 1,16%

В Челябинской области уровень безработицы снизился с 1,44% до 1,16%. Об этом сообщил руководитель регионального управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов.

Смирнов отметил положительную динамику на рынке труда. Так, на 14,1% снизилась численность граждан, обратившихся в областную службу занятости в поиске работы, на 19,3% численность зарегистрированных безработных.

При этом в Брединском и Нязепетровском районах уровень безработицы составил 7%.

В строительстве и производстве спрос работодателей превысил предложение рабочей силы.