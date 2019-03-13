13 Марта 2019
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Певицу Юлию Началову ввели в искусственную кому

38-летнюю певицу Юлию Началову, страдающую диабетом и подагрой, ввели в искусственную кому. Об этом со ссылкой пресс-атташе звезды Анну Исаеву сообщает радиостанция "Говорит Москва". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и что она находится в реанимации.

А вот что Иасева написала на своей странице в Instagram: "Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

О состоянии Началовой ходило много слухов. Сообщалось, что она попала в больницу из-за резкого скачка сахара в крови, речь шла о крайне тяжелом состоянии. Но потом представители артистки опровергли эти сообщения, они указывали, что Юлия попала в больницу чуть ли не с натёртой ногой. Теперь выясняется, что или натёртость была серьезная, или в окружении артистки все-таки скрывали правду.

Между тем, появилась информация о том, что могло предшествовать кризисному состоянию звезды. Telegram-канал Mash утверждает: Началова попала в больницу после того, как на нее подал в суд бывший муж.

Впрочем, "мужем" хоккеист Александр Фролов Юлии не приходился: они просто сожительствовали в четырехкомнатной квартире, которая досталась Началовой от предыдущего брака – с футболистом Евгением Алдониным.

"В 2015-м Фролов пытался половину квартиры выкупить — отдал Началовой 20 миллионов. Через год пара рассталась, а в 2018-м певица сказала, что муж ей не заплатил, значит, доля не его. Началова придумала хитрый план: оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права ООО "Весенние инвестиции". Фролов подал ответный иск, у Началовой, которая страдает диабетом, резко подскочил сахар", - пишет Mash. Стоит отметить, что эта версия не подтверждена официально.

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Певицу Юлию Началову ввели в искусственную кому

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Теги: юлия началова, госпитализация, подагра, диабет, искусственная кома



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