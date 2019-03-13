13 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Саакашвили анонсировал возвращение в Киев 1 апреля

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину 1 апреля, т.е. на следующий день после первого тура президентских выборов. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованному на его YouTube-канале.
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Саакашвили показал электронный билет на своем телефоне. По его словам, он купил его, так как действующий президент Петр Порошенко не выйдет во второй тур президентских выборов.

"Из Варшавы я лечу в Киев, в 14.05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур, и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня на Украину", - сказал Саакашвили.

Спикер погранслужбы страны Олег Слободян уже заявил, что Саакашвили не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в страну до 2021 года. Но так ли все будет после выборов?

Напомним, Саакашвили был депортирован в Польшу 12 февраля прошлого года. По его словам, его выдворяла личная охрана Порошенко.

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Саакашвили анонсировал возвращение в Киев 1 апреля

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили



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