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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Сургутского коммуниста, у которого изъяли троих детей, судят за неподчинение сотруднику полиции

Персеку югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадиму Абдуррахманову вменяют неподчинение сотруднику полиции. Сегодня должен был состояться суд, однако заседание отложено, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, скандал с изъятием из семьи Абдуррахманова троих детей разгорелся в декабре 2018 г. Ситуация стала темой разговора губернатора Югры Натальи Комаровой, детского омбудсмена Татьяны Моховиковой и властей Сургута. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в экономическую столицу Югры, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушёл иск об ограничении политика в родительских правах, а детей забрали в специальный центр. 19 декабря Абдуррахманов приехал в центр, потому что туда собирались поместить его детей. Позже он заявил, что там его незаслуженно избили полицейские, которые вскоре заявили о том, что персек оскорбил их как в здании центра, так и в отделе полиции.

Абдуррахманов рассказал Накануне.RU, что итогом потасовки с силовиками стало то, что ему вменяют "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" (статья 19.3 КоАП). В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что сегодня в Сургуте должен был состояться суд по мере наказания за это, однако заседание пришлось перенести – адвокат политика заявил судье, что не успел до конца ознакомиться с материалами. Новая дата рассмотрения неизвестна.

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Сургутского коммуниста, у которого изъяли троих детей, судят за неподчинение сотруднику полиции

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Теги: Вадим Абдуррахманов, Сургутский центр помощи семье и детям, изъятие детей из семьи



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Ранее 20.12.2018 09:56 Мск Губернатор Югры взяла на личный контроль историю с изъятием детей из семьи сургутского коммуниста

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