Первый матч против "Арсенала" в Кубке России "Урал" сыграет на "Екатеринбург-Арене"

Сегодня, 13 марта, в Доме футбола в Москве прошла жеребьевка хозяев полей в первых полуфиналах Кубка России сезона 2018/19.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, итоги жеребьевки получились такими (первыми указаны хозяева): "Локомотив" (Москва) - "Ростов" и "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула).

Как уточнили в РФС, первые матчи 1/2 финала Кубка пройдут 3 и 4 апреля. Ответные встречи состоятся в мае.

Напомним, на прошлой неделе "Урал" выбил из розыгрыша турнира одного из фаворитов – московский "Спартак". На своем поле команда Дмитрия Парфенова обыграла "красно-белых" со счетом 1:0.