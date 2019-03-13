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Прививки - вопрос политический: с инициативой "Справедливой России" будут бороться врачи и депутаты

Сегодня на заседании комиссии думы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению, посвящённом вакцинопрофилактике, был поднят вопрос о недопустимости инициативы партии "Справедливая Россия", призывающей отказаться от прививок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём выступлении перед депутатами главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации города Александр Харитонов, перечисляя причины, по которым граждане не ставят прививки (плохая информированность, отсутствие бесплатных вакцин, ранее перенесённая инфекция), обратил внимание, что свою роль сыграла кампания, организованная в предвыборный период "справедливороссами" по юридическому оформлению отказа от всех профилактических прививок.

"Нельзя не говорить о проблеме "антипрививочного лобби", - сказал Харитонов, демонстрируя слайд, на котором, помимо обложки брошюры "СР", было изображение лидера партии, депутата Госдумы Сергея Миронова. - Результаты социологического опроса населения по отношению к собственной иммунизации показывают, что количество лиц, сознательно отказывающихся от прививок, за последние семь лет выросло в два раза".

По словам эксперта, такая ситуация сложилась благодаря, в том числе, "движению антипрививочников". Харитонов в этой связи призвал население прислушиваться к мнению врачей, а не политиков. А депутатов - противодействовать "антипрививочному лобби", в том числе через создание информационной программы для объективного разъяснения необходимости вакцинопрофилактики.

Отметим, граждане обращали внимание на листовки центра защиты прав граждан "Справедливой России", в которых предлагается "правильно" и "грамотно" отказаться от прививки.

Сергей Миронов, Справедливая Россия, СР(2016)|Фото: Накануне.RU

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Прививки - вопрос политический: с инициативой "Справедливой России" будут бороться врачи и депутаты

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Теги: прививка, вакцинация, антипрививочное лобби, Александр Харитонов



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