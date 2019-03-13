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Политика Сибирский ФО

Памятнику Сталину в Новосибирске быть! Одобрение худсовета получено

Худсовет при мэрии Новосибирска одобрил проект установки памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ. Как рассказал Накануне.RU один из инициаторов проекта Алексей Денисюк, за проголосовали 11 членов совета, трое против, один воздержался.

В результате памятник Генералиссимусу Победы в Новосибирске всё же появится. Активисты долгое время пытались согласовать воздвижение монумента в центре города, но худсовет при мэрии последовательно отказывал в этом, в том числе отвергая те площадки, которые предлагал и сам.

После того как официально было объявлено, что памятник Сталину не может быть установлен где-либо "в общественном пространстве" Новосибирска, было предложено разместить его на территории обкома КПРФ.

Компартия также поддержала эту идею, обязавшись вложить около 1 млн руб. в благоустройство прилегающей территории. Алексей Денисюк выразил надежду, что КПРФ выполнит взятые на себя обязательства.

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Памятнику Сталину в Новосибирске быть! Одобрение худсовета получено

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Теги: Новосибирск, памятник Сталину. Алексей Денисюк



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