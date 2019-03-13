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Политика В бывшем СССР Украина

Онуфрий был прав. Конституционный суд Украины признал политическую природу раскольнической "единой церкви"

Конституционный суд Украины (КСУ) признал, что создание собственной "автокефальной церкви", о создании которой константинопольского патриарха Варфоломея просила Верховная рада 19 апреля 2018 года, "имеет политический характер".
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Ранее 47 депутатов Рады обратились в КСУ с требованием признать неконституционным обращение Рады. И Большая палата КСУ отказала открыть производство на том основании, что этот вопрос является не правовым, а политическим, и "должен решаться в рамках компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти".

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит, сказано в документе.

Таким образом, фактически КСУ признал, что на Украине по политическим соображениям властью создана государственная церковь.

Как сообщало Накануне.RU, об этом же говорится в рассекреченном соглашении президента Петра Порошенко с Варфоломеем: украинское государство берет на себя обязательство создавать и опекать новую церковь, а Варфоломей дает ей томос и получает церковную собственность и зарубежные приходы.

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в ноябре прошлого года заявил, что создаваемая "поместная церковь" - это политическая организация.

Петр Порошенко, Сергей Думенко (Епифаний), храм, раскол, криминал(2018)|Фото: пресс-служба президента Украины

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Онуфрий был прав. Конституционный суд Украины признал политическую природу раскольнической "единой церкви"

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Теги: Украина, церковь, раскол



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