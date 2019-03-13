"Балтика" продает заводы в Челябинске и Красноярске

Пивоваренная компания "Балтика" продает производственные объекты в Челябинске и Красноярске, сообщили Накануне.RU в консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

В Челябинске компания продает участок площадью 5,3 га, а также здания и сооружения обей площадью более 60 тыс. кв. м. Отмечается, что на территории есть железнодорожные пути, 12 эксплуатируемых зданий, парковка.

В Красноярске площадь территории завода составляет около 4,8 га и включает 12 зданий.

Как отметил генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков, участки могут быть интересны промышленникам, кроме того, часть зданий сдана в аренду и приносит ежемесячный стабильный доход.

Напомним, в январе 2015 года пивоваренная компания "Балтика" приняла решение о прекращении деятельности филиалов в Челябинске и Красноярске.