Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

Майк Помпео, который является госсекретарем США, обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику.

В частности, Помпео заявил, что РФ использует газовые трубопроводы, чтобы оказывать на Украину политическое давление. Он отметил, что в Москве якобы приняли решение о вторжении на юго-восток Украины с целью завладеть нефтяными и газовыми резервами.

По словам госсекретаря США, Россия намеревается помешать Украине использовать свои энергетические резервы и тем самым получить независимость.

Примечательно, что заявление Помпео прозвучало через несколько часов после появления информации о том, что "Газпром" с 1 января 2020 года может прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору в Турцию. Транзит по этой схеме осуществляется как раз через Украину, Молдавию и Румынию, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Майк Помпео обвинял "Роснефть" и ее руководство в покупке сырой нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.