Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

13 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом Украина

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

Майк Помпео, который является госсекретарем США, обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику.
Читайте также:

В частности, Помпео заявил, что РФ использует газовые трубопроводы, чтобы оказывать на Украину политическое давление. Он отметил, что в Москве якобы приняли решение о вторжении на юго-восток Украины с целью завладеть нефтяными и газовыми резервами.

По словам госсекретаря США, Россия намеревается помешать Украине использовать свои энергетические резервы и тем самым получить независимость.

Примечательно, что заявление Помпео прозвучало через несколько часов после появления информации о том, что "Газпром" с 1 января 2020 года может прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору в Турцию. Транзит по этой схеме осуществляется как раз через Украину, Молдавию и Румынию, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Майк Помпео обвинял "Роснефть" и ее руководство в покупке сырой нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Помпео, Россия, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 279

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети