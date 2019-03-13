"Транснефть - Сибирь" успешно ликвидировала учебный разлив нефти во льдах

Сотрудники "Транснефть – Сибирь" ликвидировали условный разлив нефти на воде в условиях ледостава. Учения прошли на подводном переходе магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск через Иртыш в Вагайском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В мероприятии среди прочих участвовали линейные аварийно-эксплуатационные службы (ЛАЭС) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Аремзяны" и центральной ремонтной службы (ЦРС) Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Отработано взаимодействие с подразделениями "Транснефть – Западная Сибирь". 80 работников и 40 единиц техники ликвидировали "разлив" на двух рубежах.

По сценарию, в районе подводного перехода через Иртыш на магистральном нефтепроводе Усть-Балык – Омск обнаружено нефтяное пятно. Управляющий диспетчер районного диспетчерского пункта Тобольского УМН условно остановил перекачку нефти и оповестил диспетчера территориального диспетчерского пункта в Тюмени, руководителей подразделений и службу безопасности Тобольского УМН, а также контрольные и надзорные организации.

К месту предполагаемого выхода нефти направлена патрульная группа, сформированная из сотрудников ЛАЭС ЛПДС "Аремзяны" и сотрудников ООО "Транснефть – Охрана" для определения точки "разлива", уточнения характера и масштаба повреждения. Для его локализации на рубеж № 1 и № 2 в расчетное время прибыли рабочие.

Ширина реки в местах проведения работ по локализации "разлива" составила 290 м, глубина – до 10 м, толщина льда – 0,5 м. Для полной локализации условного разлива на всех рубежах установлено порядка 1 тыс. "кубов" русловых боновых заграждений, использованы нефтесборщики, сорбенты. ЧП локализовано в установленные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тобольского УМН.

Во время учений персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации аварийной ситуации. Специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли активное участие в обсуждении и оценке хода учений на всех этапах. После подведения итогов занятия установлено – условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки.