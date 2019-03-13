Закон о запрете хостелов в многоквартирных домах отклонен Совфедом

Совет Федерации отклонил законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, передает корреспондент Накануне.RU.

Против закона проголосовал 151 сенатор, двое высказались за, воздержались четверо. Документ отправлен на доработку согласительной комиссии.

Поправки в Жилищный кодекс, согласно которым жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, были приняты Госдумой в третьем и окончательном чтении 6 марта.

Размещать гостиницу или хостел в таком помещении можно будет лишь после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Само помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Ранее в парламенте заявляли, что закон принимается в интересах жителей, вынужденных терпеть все неприятные последствия соседства с хостелами. Однако опрошенные Накануне.RU представители отрасли уверены, что проект не решит проблем жильцов, зато оставит без работы десятки тысяч человек.