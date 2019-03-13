"Единой России" напомнили о ее вкладе в строительство завода по розливу воды для КНР на Байкале

Завод по розливу воды на берегу Байкала стал поводом для дискуссии между КПРФ и "Единой Россией" в Иркутской области.

Глава региона Сергей Левченко заявил, что считает строительство предприятия бесперспективным, а выявленные нарушения – непреодолимыми. Вскоре после этого депутат Госдумы от "ЕР" Александр Якубовский опубликовал пост в соцсети, где упомянул, что "сначала правительство Иркутской области внесло данный проект в перечень приоритетных региональных инвестиционных проектов, а теперь губернатор решили под общественным давлением дать заднюю".

В иркутском обкоме КПРФ напомнили, что решение о строительстве завода принималось в мае 2011 г., когда губернатором Иркутской области был Дмитрий Мезенцев, сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России"; в Законодательном собрании Иркутской области подавляющее большинство (35 депутатов из 45) у "ЕР", председатель ЗС, его заместители, руководители большинства комитетов – также принадлежали к этой партии.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, являющийся также председателем "ЕР", после многочисленных обращений граждан распорядился проверить проект завода на соответствие экологическим стандартам.