Заместитель Высокинского "прогулял" обсуждение проблем инвалидов

По сведениям Пенсионного фонда РФ, в Екатеринбурге проживает 82 тыс. инвалидов и 5137 детей-инвалидов, что составляет более 6% населения города, однако на самом деле эта информация может быть необъективной. Проблемы этой категории граждан обсуждались в гордуме, однако заместитель Александра Высокинского не почтил депутатом своим присутствием по неизвестной парламентариям причине.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, на заседании комиссии городской думы по социальной защите и здравоохранению выступала председатель комитета социальной политики администрации Екатеринбурга Елена Левина.

Сегодня глава социального комитета мэрии докладывала депутатам о том, как исполняются мероприятия по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Екатеринбурге.

По её словам, для людей с ограниченными возможностями здоровья в городе создаётся соответствующая инфраструктура - безопасные и комфортные условия для жизни, развития, воспитания и работы. На протяжении последних лет большое внимание уделяется созданию доступной среды, благодаря чему маломобильные группы населения имеют возможность посещать спортивные объекты, учреждения образования, здравоохранения и культуры.

Планировочные решения проектов вновь строящихся жилых домов предусматривают технические элементы, обеспечивающие свободное перемещение инвалидов-колясочников внутри жилого помещения (расширены двери в санузлах, кладовках, на балкон), а также свободный доступ на коляске с улицы.

Все новые или прошедшие реконструкцию муниципальные учреждения культуры, физической культуры, образования, здравоохранения соответствуют требованиям доступности. Кроме того, ежегодно увеличивается парк подвижного состава городского автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов. Например, сейчас в городе на маршрутах работают 169 низкопольных автобусов и пять трамваев, оборудованных пандусами и специальными площадками.

Выслушав доклад, депутат Константин Киселёв, недавно на себе "испытавший" доступность городской среды для малоподвижных граждан (был вынужден передвигаться на костылях после операции), задал представителям администрации вопрос, сколько на самом деле в областном центре инвалидов, ведь ещё несколько лет назад их было около 100 тыс.

Левина пояснила, что динамика в сторону уменьшения (сейчас - около 82 тыс. человек). Но официальные данные статистики могут расходиться с фактическими из-за того, что статус инвалида получить сложно, поскольку федеральные законодатели ужесточили медицинские показания, по которым можно получить соответствующую группу нетрудоспособности.

На это Киселёв заявил: "Мы должны понимать, что в Екатеринбурге далеко не 6% инвалидов, наверняка таких людей около 10%". И выразил удивление, что на обсуждении вопроса отсутствовал приглашённый заместитель главы Екатеринбурга по социальным вопросам Дмитрий Баранов, чья прямая обязанность - присутствовать на заседании профильной комиссии.

"Прошу донести мои слова до администрации города", - сказал депутат.