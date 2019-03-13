13 Марта 2019
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В Воронеже предложили организовать подсветку памятника Ленина на главной площади города

В Воронеже активист предлагает организовать подсветку памятника Ленина на главной площади города.

Руководитель движения "Русские люди" Константин Квасов обратился с инициативой к местным властям в январе.

Он отметил, что в 2020 году вся страна будет отмечать 150 лет со дня рождения основателя первого в истории советского государства.

В управделами главы региона ответили Квасову – там посчитали нецелесообразным организовывать подсветку памятника. Однако активист не сдается, он направил уже второе обращение Воронежской области Александру Гусеву. На первое обращение ответ получен не был. Об этом Квасов сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы.

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В Воронеже предложили организовать подсветку памятника Ленина на главной площади города

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Теги: воронеж, памятник ленину, подсветка



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