На Украине будет новый президент, - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что после выборов в стране будет новый президент. Об этом он сказал на канале ICTV.

"Когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен", - сказал он.

При этом он оригинально пообещал, что выборы пройдут без нарушений.

"Если будут совершены нарушения, ни один из победивших кандидатов не будет легитимным, а мне не нужна Украина с нелегитимным президентом", - добавил Аваков.

Как сообщало Накануне.RU, на Авакова заведено дело о несоответствии занимаемой должности. Политологи усматривают в этом ответный ход президента Петра Порошенко, который хочет устранить Авакова за противодействие его предвыборной кампании. Так, на днях он рассказал, как работает подкуп избирателей штабом Порошенко. Ранее он заявил о разоблачении "сеток Порошенко".