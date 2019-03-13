13 Марта 2019
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СМИ: Юлию Началову госпитализировали после иска со стороны бывшего бойфренда

Противоречивые данные поступают о состоянии певицы Юлии Началовой (38). Несколько дней назад появилась информация о том, что девушка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии – якобы, у нее резко подскочил сахар в крови при диагностированном диабете. Потом ее пресс-представитель отрицал эту информацию. Сейчас подтверждается, что Юлия в больнице, но о ее состоянии достоверно ничего не известно. Ряд СМИ сообщил, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Между тем, telegram-канал Mash сообщил о событиях, которые могли предшествовать госпитализации звезды. Этот источник утверждает: Началова попала в больницу после того, как на нее подал в суд бывший муж.

Впрочем, "мужем" хоккеист Александр Фролов Юлии не приходился: они просто сожительствовали в четырехкомнатной квартире, которая досталась Началовой от предыдущего брака – с футболистом Евгением Алдониным.

"В 2015-м Фролов пытался половину квартиры выкупить — отдал Началовой 20 миллионов. Через год пара рассталась, а в 2018-м певица сказала, что муж ей не заплатил, значит, доля не его. Началова придумала хитрый план: оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права ООО "Весенние инвестиции". Фролов подал ответный иск, у Началовой, которая страдает диабетом, резко подскочил сахар", - пишет Mash. Стоит отметить, что эта версия не подтверждена официально.

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СМИ: Юлию Началову госпитализировали после иска со стороны бывшего бойфренда

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Теги: юлия началова, александр фролов, суд, квартира, госпитализация



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Ранее 13.03.2019 07:39 Мск СМИ: Певицу Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Ранее 11.03.2019 15:04 Мск Представитель певицы Началовой прокомментировал "экстренную госпитализацию" артистки: "Юля стерла ногу"

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