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Общество Челябинская область

"Я требую не допускать подобных происшествий". Борис Дубровский поручил главам почистить крыши домов от снега и наледи

Губернатор Борис Дубровский потребовал от глав мобилизовать управляющие компании и коммунальные службы на уборку снега и наледи с крыш домов и придомовых территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Борис Дубровский сообщил, что в этом году весна наступила рано, наблюдается двухнедельное опережение среднегодовых температурных значений.

Напомним, 12 марта в Симе женщина погибла после падения льда с крыши жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура проверяет УК.

"Я требую не допускать подобных происшествий", - потребовал от глав губернатор.

По словам вице-губернатора Олега Климова, в марте на Южном Урале ожидается теплая погода с большим количеством осадков. Осложнение весенней паводковой обстановки возможно в 31 населенном пункте 20 муниципалитетов. Уже подготовлены пункты временного размещения.

Борис Дубровский поставил задачу обеспечить безопасность южноуральцев во время паводка.

В частности, главам необходимо организовать подворовые обходы, чтобы уточнить количество домов и людей, попадающих в зону возможного подтопления.

Безопасность южноуральцев будут обеспечивать свыше 10 000 специалистов, 2010 единиц техники, включая 162 единицы плавсредств, два вертолета и два самолета.

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"Я требую не допускать подобных происшествий". Борис Дубровский поручил главам почистить крыши домов от снега и наледи

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Теги: Борис Дубровский, снег, УК, коммунальные службы,



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