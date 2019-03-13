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"Приказа ловить не было. Стоим спокойно дальше": в соцсетях высмеяли пранк над Росгвардией в московском метро

В социальных сетях оценили видео розыгрыша сотрудников Росгвардии в московском метро.

Ранее пранкер Али Абидов опубликовал видео со станции "Библиотека имени Ленина", где он прошел мимо колонны правоохранителей и как будто случайно уронил пистолет рядом с ними. При этом от росгвардейцев не последовало никакой реакции. Затем молодой человек как ни в чем не бывало поднял оружие и ушел.

В соцсетях сразу предположили, что это был розыгрыш. Однако нашлись и такие, кто принял все за чистую монету.

"А что они должны были сделать? Скрутить его?", "Хорошо хоть не разбежались...", "Первый у остальных - "Что в этом случае делать? Кто на пары ходил?", "Эскадрилью беспилотных летательных средств арестовали бы за одну секунду", "Приказа ловить не было. Стоим спокойно дальше", - комментируют пользователи.

Ситуацию объяснили в самом управлении Росгвардии. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил РИА Новости, что по звуку было сразу понятно: упавший пистолет оказался игрушечным. Но шутника все равно остановил командир заменяющегося подразделения, который попросил предъявить документы и сам пистолет. По словам Грибакина, на видео это не попало.

"Видео является постановкой. Причем реальную работу сотрудников Росгвардии и свои объяснения начинающий пранкер решил из ролика почему-то вырезать", - уточнил он.

Напомним, в конце прошлого года суд в Москве приговорил к штрафу мужчину, который ради шутки поднял на руки в метро сотрудника Росгвардии.

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"Приказа ловить не было. Стоим спокойно дальше": в соцсетях высмеяли пранк над Росгвардией в московском метро

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Теги: пранк, Росгвардия, метро, пистолет



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