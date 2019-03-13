По факту пожара в курганской гостинице "Есенин" возбуждено уголовное дело

По факту пожара в гостинице "Есенин" в Кургане возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел рано утром 10 февраля этого года.

"Администрация не выполнила требования пожарной безопасности, это привело к возгоранию и задымлению, а также к возникновению реальной угрозы жизни граждан, находящихся внутри", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.