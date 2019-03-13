Максим Галкин сделал официальное заявление по поводу "покушения на Киркорова"

42-летний юморист Максим Галкин прокомментировал новость о том, что, некий обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова назвал его (Галкина) заказчиком покушения на Филиппа, якобы, из ревности к Алле Пугачевой. Ранее Максим отказался прокомментировать это событие, но теперь подготовил целое видеообращение, размещенное в Instagram.

Напомним, ранее газета "Коммерсант" заявила о новых обстоятельствах расследования подготовки теракта, который злоумышленники собирались осуществить во время дагестанского концерта Филиппа Киркорова.

По версии обвиняемого, в начале 2017 года, когда он был в Москве, "к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн руб. совершить убийство артиста Киркорова" — на почве ревности к Алле Пугачевой, сделал вывод из якобы состоявшегося разговора дагестанец. Мужчина утверждает, что ответил согласием, и тогда ему якобы передали в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и сим-карту. Позднее он отказался от плана, опасаясь, что "могут пострадать много людей". Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Через адвоката обвиняемый ходатайствовал о допросе Галкина, Киркорова и Пугачевой, но следствие решило, что это просто затягивание расследования. Теперь защита собирается обратиться в Генпрокуратуру.

И вот что говорит Галкин: "Дорогие друзья! Открыв сегодня с утра газеты (хотя классик советовал не читать с утра советских газет), я понял, что весна, наконец-то, наступила. Просыпаются люди. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весенние обострения в полной силе".

Юморист с иронией заключает: "Я уважаю труд журналистов. Когда снег сошел, они увидели все эти фантазии, и им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа! Он очень расстроен, что так дешево!".