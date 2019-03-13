Мэрия не намерена останавливать приватизацию ликвидируемой "Золушки". В думе с этим несогласны

Администрация Екатеринбурга планирует приватизировать скандальный МУП "Золушка" вне зависимости от судебного решения. Сегодня Ленинский суд города ликвидировал юридическое лицо предприятия, которое стало причиной многочисленных отравлений в школах. "Золушка" должна быть ликвидирована в течение шести месяцев, но муниципалитет несогласен с таким решением.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сказали Накануне.RU, что решение будет обжаловано, оно еще не вступило в силу. Пока будет идти новое судебное разбирательство, МУП продолжат переводить в ООО.

Впрочем, по мнению депутата гордумы, члена профильной комиссии по муниципальной собственности Романа Ступникова, если предприятие приговорили к ликвидации, то о приватизации речь идти не может.

"Имущество разойдется по ведомствам. Либо будет использовано, либо продано на конкурсах. Договора со школами прекратят свое действие. В итоге приватизировать будет нечего. Хотел бы я посмотреть на того, кто купит предприятие, которое свое существование отстаивает в судах и проигрывает. В любом случае решение принимает дума, а вопрос небыстрый. Сначала рассмотрят на комиссии, потом на заседании, минимум две недели", - прокомментировал коммунист.

Он также добавил, что приватизировать МУП с учетом решения суда даже первой инстанции - невозможно.

Напомним, что из-за случаев массового отравления школьников Роспотребнадзор подал иск о ликвидации МУПа. "Золушка" несколько раз оказывалась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания школьников и отравлениями детей. Последний инцидент с отравлением произошел в школе №85 на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. В отношении предприятия было возбуждено уголовное дело по двум статьям. В конце 2018 года стало известно, что "Золушка" продолжит кормить школьников, так как предприятие одержало победу в конкурсе по организации питания в ряде школ Екатеринбурга на 2019 год.

Всего Роспотребнадзор провёл в организации около 40 проверок. Представители предприятия в свою очередь пожаловались, что ни одна организация не выдержит столько проверок, сколько проводилось у них.