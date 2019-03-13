13 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

Виновными в смерти женщины на Южном Урале, на которую упала глыба льда, могут признать работников управкомпании

По факту гибели 61-летней женщины в результате падения на нее куска льда с крыши одного из домов в Симе возбуждено уголовное дело.

"Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи проверят действия лиц, которые не обеспечили своевременную очистку кровли жилого дома.

Напомним, трагедия произошла 12 марта.

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Виновными в смерти женщины на Южном Урале, на которую упала глыба льда, могут признать работников управкомпании

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Теги: Сим, крыша, здание, лед, падение, глыба, СК, смерть, гибель



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