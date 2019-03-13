13 Марта 2019
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Общество За рубежом

"...Это случится снова": Американцы сняли сериал о Чернобыльской аварии

Американский телеканал HBO представил тизер мини-сериала "Чернобыль". Видео опубликовано на YouTube-канале HBO.

Первая серия выйдет 6 мая 2019 года, всего серий будет пять. Сюжет сериала посвящен аварии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции.

Главную роль исполнил Джаред Харрис, известный по сериалам "Грань" и "Безумцы" и фильму "Шерлок Холмс: Игра теней". Также в сериале сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард.

сериал "Чернобыль" от HBO(2019)|Фото: youtube.com/HBO

Режиссер "Чернобыля" - Йохан Ренк. В числе прочего он снял несколько эпизодов сериала "Во все тяжкие", одну серию "Ходячих мертвецов", три серии "Викингов".

сериал "Чернобыль" от HBO(2019)|Фото: youtube.com/HBO

Главными героями киноленты стали люди, внесшие вклад в устранение последствий катастрофы: химик Валерий Легасов, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Борис Щербин и физик-ядерщик Ульяна Хомюк.

Напомним, несколько лет назад на российском телевидении прошел фантастический сериал "Чернобыль. Зона отчуждения".

Действие сериала разворачивается в двух временных пластах: в 2013 и в 1986 году, накануне аварии на Чернобыльской АЭС.

Компания подростков пытается предотвратить катастрофу. В итоге им удается изменить будущее, и они попадают в альтернативный 2013 год, где СССР не распался, а все события после аварии на АЭС произошли в США, превратившихся в Разъединенные Штаты Америки.

После успешного показа "Зоны отчуждения" вышел второй сезон сериала. Также снимается полнометражный фильм, премьера намечена на 10 октября 2019 года.

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"...Это случится снова": Американцы сняли сериал о Чернобыльской аварии

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Теги: чернобыльская трагедия, сериал, HBO



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