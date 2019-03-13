На Среднем Урале полицейские поймали браконьера, когда искали незаконное оружие

На Среднем Урале подведены итоги первого этапа профилактической операции "Арсенал", основной целью которой было пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его данным, сыщики пресекли 56 преступлений, предусмотренных статьями 222-226 УК РФ: они изъяли 27 единиц огнестрельного оружия, одно взрывное устройство, ручную гранату, пять детонаторов и 900 штук патронов разного калибра. Участковыми во взаимодействии с коллегами из Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства было проверено свыше 3,5 тысяч законных владельцев оружия на предмет соблюдения ими правил хранения. По результатам обходов выявлено 46 административных правонарушений. Наряду с этим проводились мероприятия, направленные на выявление фактов браконьерства и нарушения правил охоты.

"Полицейские совместно с представителями регионального департамента по охране животного мира в охотничьих хозяйствах и заказниках организовали и провели 75 рейдов. Некоторые из них прошли весьма успешно. К примеру, уголовный розыск ОВД Байкалово у местного жителя 1962 года рождения обнаружил незаконно хранящийся "ствол" 16 калибра, боекомплект к нему и четыре полиэтиленовых пакета с мясом от убитой косули. Подозреваемый, ранее не имевший проблем с законом, вину в содеянном признал полностью.

По данному факту территориальным подразделением дознания МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 258 УК РФ - незаконная охота с причинением крупного ущерба. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет", - отметил полковник Горелых.

Свердловская полиция напоминает: в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, его части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Более того, постановлением правительства Свердловской области за это предусмотрено денежное вознаграждение. Сдать нелегальные арсеналы можно в любом отделе полиции.

Как добавил Валерий Горелых, первый этап акции "Арсенал" завершен, но работа в этом направлении органами внутренних дел Свердловской области продолжается.