На Среднем Урале полицейские поймали браконьера, когда искали незаконное оружие

13 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале полицейские поймали браконьера, когда искали незаконное оружие

На Среднем Урале подведены итоги первого этапа профилактической операции "Арсенал", основной целью которой было пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его данным, сыщики пресекли 56 преступлений, предусмотренных статьями 222-226 УК РФ: они изъяли 27 единиц огнестрельного оружия, одно взрывное устройство, ручную гранату, пять детонаторов и 900 штук патронов разного калибра. Участковыми во взаимодействии с коллегами из Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства было проверено свыше 3,5 тысяч законных владельцев оружия на предмет соблюдения ими правил хранения. По результатам обходов выявлено 46 административных правонарушений. Наряду с этим проводились мероприятия, направленные на выявление фактов браконьерства и нарушения правил охоты.

патроны, оружие(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Полицейские совместно с представителями регионального департамента по охране животного мира в охотничьих хозяйствах и заказниках организовали и провели 75 рейдов. Некоторые из них прошли весьма успешно. К примеру, уголовный розыск ОВД Байкалово у местного жителя 1962 года рождения обнаружил незаконно хранящийся "ствол" 16 калибра, боекомплект к нему и четыре полиэтиленовых пакета с мясом от убитой косули. Подозреваемый, ранее не имевший проблем с законом, вину в содеянном признал полностью.

По данному факту территориальным подразделением дознания МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 258 УК РФ - незаконная охота с причинением крупного ущерба. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет", - отметил полковник Горелых.

снайперская винтовка, оптический прицел, оружие(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Свердловская полиция напоминает: в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, его части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Более того, постановлением правительства Свердловской области за это предусмотрено денежное вознаграждение. Сдать нелегальные арсеналы можно в любом отделе полиции.

Как добавил Валерий Горелых, первый этап акции "Арсенал" завершен, но работа в этом направлении органами внутренних дел Свердловской области продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале полицейские поймали браконьера, когда искали незаконное оружие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полиция, браконьер, Арсенал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 256

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети