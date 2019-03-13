Иностранная спортсменка по вине тренера из Тюмени лишилась земли и дома

Австралийская биатлонистка по вине русского тренера лишилась земли и дома в Тюменском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Имеющий российское и австралийское гражданство тренер занимался с девушкой в Тюмени. Родители спортсменки в 2011 г. купили землю и недостроенный дом в Тюменском районе, оформив его на дочь и тренера в равных долях, чтобы тот воспитывал чемпиона.

В августе 2014 г. тренер, зная, что иностранка недостаточно хорошо владеет русским языком, под предлогом газификации дома убедил ее оформить доверенность на его друга. Фактически же девушке на подпись дали документы на газификацию дома и на продажу ее доли.

В мае 2015 г. от имени иностранки по доверенности был заключен договор купли-продажи ее доли тренеру, который в итоге стал единоличным собственником недвижимости. Спортсменка пострадала на 1,6 млн руб. В апреле 2018 г. суд признал доверенность и договор недействительными.

Тренер получил за махинации четыре года условно с таким же испытательным сроком и штраф в 100 тыс. руб.