Академический станет отдельным районом в Екатеринбурге к 2023 году

В Екатеринбурге Академический станет отдельным районом к 2023 году. В настоящее время ведется разработка проекта "дорожной карты", содержащего план необходимых для реализации мероприятий. Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал у себя на странице в Facebook ответ главы города Александра Высокинского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Предварительным сроком образования восьмого административного района при условии своевременного завершения всех сопутствующих процедур является 2023 год", - сообщается в ответе за запрос.

На сегодняшний день Академический относится и к Верх-Исетскому району, и к Ленинскому.