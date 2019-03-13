13 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Государственная церковь. Обнародован текст соглашения Порошенко с Варфоломеем

Администрация украинского президента Петра Порошенко наконец обнародовала содержание соглашения о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом, подписанного 3 ноября прошлого года в Стамбуле. Из него ясно, почему соглашение было засекречено в течение срока, в шесть раз превышающего допустимый украинским законодательством. Украина обязуется "рассчитаться" с Фанаром объектами церковной собственности и взяла на себя антиконституционные обязательства создавать и опекать новую церковь.
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Ранее в администрации президента заявляли, что Порошенко подписал документ как частное лицо, поскольку "не выполнял властных управленческих функций". Однако соглашение заключено им как президентом, на что он, согласно конституции, не имел права.

В статье 1 Украина обязуется осуществлять "систематическое сотрудничество по созданию автокефальной поместной православной церкви на Украине в рамках томоса об автокефалии", т.е. государство обязуется вмешиваться в церковные дела под руководством иностранной религиозной организации.

В статье 3 сказано, что "Украина будет способствовать... приобретению представительством Вселенского патриархата на Украине… зданий и помещений, других объектов собственности".

Эти пункты означают, что на Украине из раскольников по факту создана государственная церковь под присмотром иностранной организации, с которой еще нужно будет рассчитаться объектами собственности. Неудивительно, что захваты храмов и "переводы" общин" в раскол осуществляются под руководством местных властей.

Характерно, что украинские СМИ обходят эти положения стороной, обтекаемо сообщая о "сотрудничестве".

Почему у Порошенко обнародовали столь неприглядный документ незадолго до выборов? Издание "Страна" отмечает, что на Фанаре недовольны тем, как Украина выполняет взятые на себя обязательства, прописанные в томосе. В частности, там сказано, что все зарубежные приходы должны перейти под власть Фанара. А многие из них отказываются уходить из киевского "патриархата" к Варфоломею. Поэтому Варфоломей мог обязать Порошенко предать огласке документ, чтобы тот не доводил дело до "санкций" Фанара и отдал ему все зарубежные приходы. А обнародование соглашения накануне выборов показывает серьезность намерений Фанара. Также недовольство может вызывать медленный процесс передачи церковной собственности на Украине.

Для того чтобы Порошенко не обманул Варфоломея после получения томоса, и было заключено это соглашение. Накануне.RU предполагало это сразу после его подписания.

Напомним, в декабре прошлого года израильский журналист Соломон Манн написал, что Порошенко пообещал "рассчитаться" за томос с Варфоломеем собственностью.

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Государственная церковь. Обнародован текст соглашения Порошенко с Варфоломеем

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Варфоломей, церковь, томос, собственность



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