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Общество Челябинская область

В Челябинске застройщик выставил на аукцион два земельных участка за 410 млн рублей

Челябинский застройщик ООО Гринфлайт" выставил на аукцион земельные участки общей площадью 133,4 тысяч кв. м. в Калининском районе города. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена – 410 млн руб.

Лот включает два земельных участка. Первый площадью 13 тыс. 845 кв.м. предназначен для строительства жилых домов, второй - площадью 119 571кв.м. для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации зданий. Оба участка расположены в границах улиц Академика Макеева - 250-летия Челябинска - Салавата Юлаева.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 апреля, аукцион пройдет 10 апреля.

Напомним, из-за финансовых трудностей в 2016 году компания приостановила строительство 29 домов. Почти 5 тысяч дольщиков не могли получить квартиры. По поручению губернатора Бориса Дубровского была создана специальная рабочая группа по осуществлению мониторинга строительства многоквартирных жилых домов компанией "Гринфлайт". Для финансового оздоровления компании в начале июня 2016 года был выбран инвестор - компания "Магнитострой" Олега Лакницкого. Позднее Лакницкий был назначен на пост гендиректора ООО "Гринфлайт".

В настоящий момент квартиры получили более 3,5 тыс. дольщиков. В ожидании остаются 700 человек. К апрелю последние дольщики "Гринфлайта" получат ключи от квартир.

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В Челябинске застройщик выставил на аукцион два земельных участка за 410 млн рублей

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Теги: Гринфлайт, банкротство, суд, дольщики, земельный участок, аукцион,



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