В Москве признали памятником архитектуры дом с аптекой на Малой Бронной улице

Дом с аптекой на Малой Бронной в Москве признали памятником архитектуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Бывший доходный дом внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание имеет шесть этажей, оно было построено в 1913 году по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона. В помещении на первом этаже более века назад располагалась аптека, которая работает до сих пор.

"Здание расположено на пересечении Малой Бронной улицы и Спиридоньевского переулка. Это одна из архитектурных доминант в районе Патриарших прудов. Здание интересно тем, что в 2010-х годах по инициативе жителей здесь были отреставрированы исторические вывески 1920-х годов с названиями учреждений, размещавшихся в этом доме, — кабинета зубного врача, бюро студенческих кооперативов "Централ" и аптеки", — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Фасады здания выполнены в стиле неоклассицизм.