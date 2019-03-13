13 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге сотрудник бара отправится в тюрьму за смертельную драку с клиентом

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему повару одного из баров, который лишил жизни посетителя. Теперь он отправится в колонию и заплатит штраф.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в июне прошлого года: повар, который уже был ранее судим, готовил в баре еду. Туда зашел один из посетителей, с которым у сотрудников кухни вышел конфликт, но поначалу все обошлось.

Уже уходя с работы, повар столкнулся с этим клиентом, и ссора вспыхнула вновь. Злоумышленник дважды ударил своего оппонента руками по лицу, отчего тот упал на тротуар и получил травму головы. Вскоре он скончался в больнице.

Суд вынес свой приговор: теперь уже бывший повар получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также в пользу родственников погибшего с него взыскан миллион рублей в счет возмещения морального вреда.

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В Екатеринбурге сотрудник бара отправится в тюрьму за смертельную драку с клиентом

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Теги: Екатеринбург, бар, драка, суд



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