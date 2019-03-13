"От немцев не погиб, так свои фашисты напали!" В Подмосковье зверски убили и ограбили ветерана

В подмосковном городе Климовске произошла чудовищная трагедия - цыгане из местного табора ворвались в квартиру ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Борисовича, жестоко избили его и ограбили. Фронтовик скончался в больнице от полученной в результате нападения травмы головы.

В ГУ МВД России по Московской области Накануне.RU сообщили, что нападение произошло 6 марта этого года. Трое из четырех предполагаемых преступников уже задержаны, возбуждено уголовное дело.

Нападавшие сломали на дверях замок и ворвались в квартиру. Пенсионера долго били и требовали отдать ордена и медали. Добычей злоумышленников стала крупная сумма денег - около 1 млн руб., ветеранские награды, коллекция марок и денежных купюр.

"Анатолия Леонидовича нашла социальная служащая, которая пришла к нему домой. Увидела его лежащим на полу, вызвала "скорую". Он умер в больнице на следующий день", - рассказали Накануне.RU в совете ветеранов соседнего подмосковного Подольска.

Судмедэксперты установили у ветерана страшные увечья - перелом челюсти, голова была сильно повреждена.

В социальных сетях этот случай вызвал шквал возмущения - негодяев, напавших на ветерана, нужно судить по всей строгости закона.

"Разве для таких отморозков не нужен расстрел? От немцев-фашистов не погиб, так свои фашисты не дали умереть своей смертью. Вернуть смертную казнь и тогда такие гады будут боятся совершать такие злодеяния, своя-то жизнь дорога", - пишет пользовательница Любовь.

"Выродки, моральные уроды, у которых рука поднялась на старенького и беззащитного ветерана, бумеранг им вернется вдвойне, что мало не покажется. Вот благодарность этих уродов за то, что благодаря ветерану эти твари родились, нет нормальных слов для этих нечистей", - написала Елена.

Другие пользователи отмечают, что в странах бывшего СССР власти по-разному относятся к ветеранам. Многие в России не представляют, как подобное могло бы произойти в Белоруссии. "У Батьки такого нет", - отмечает Владимир.

Прощание с Анатолием Борисовичем пройдет сегодня.