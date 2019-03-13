13 Марта 2019
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Общественную палату Екатеринбурга переформатируют

Члены комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью раскритиковали на своём заседании работу городской Общественной палаты (ОП) во главе с её председателем Владимиром Разбойниковым.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, Разбойников подготовил отчёт о деятельности ОП в 2018 году на 30 страницах, однако народные избранники не стали тратить время на заслушивание доклада, написанного в худших чиновничьих традициях - с обилием лишней информации и ничего не значащих показателей.

Сам же докладчик, поняв отношение к нему аудитории, начал критиковать думу за отсутствие инициативы в работе с ОП, а в дальнейшем заявил, что вообще не будет направлять отчёты о деятельности организации, "так как не обязан", чем окончательно настроил против себя членов комиссии.

По существу выступил депутат Константин Киселёв, напомнивший, что ОП в целом остаётся "декоративным органом при администрации города" и не соответствует своей задаче быть связующим звеном между городской общественностью и властью, хотя в палате есть и вполне здравые люди.

"Работы не видно, за год рассмотрено 37 обращений, это что такое? - возмущался Киселёв. - Это работа? За день можно рассмотреть 37 обращений! Ни с людьми не встречаетесь, ни экспертизу нормативно-правовых актов, принятых мэрией, не проводите".

В итоге комиссия решила принять поправки в положение о городской Общественной палате, в которых будет закреплена обязанность руководства палаты ежегодно отчитываться перед думой, а также предусмотрена досрочная ротация членов ОП, самоустранившихся от работы.

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Общественную палату Екатеринбурга переформатируют

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Теги: Владимир Разбойников, Общественная палата Екатеринбурга



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