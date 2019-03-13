13 Марта 2019
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Спорт За рубежом

Бекхэма разыграли в США, подменив памятник легенде футбола на уродливую копию

Бывшего футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвида Бекхэма разыграл телеведущий американского шоу "The Late Late Show" Джеймс Корден.

Как пишет портал sport24.ru, на днях американский клуб открыл статую в честь 43-летнего британца, выступавшего за команду с 2007 по 2012 год. За несколько дней до этого англичанин приезжал в Лос-Анджелес, чтобы одобрить установку получившейся скульптуры.

статуя Дэвида Бекхэма в Лос-Анджелесе(2019)|Фото: twitter.com/LAGalaxy

Когда ткань сняли с памятника, оказалось, что его лицо и фигура мало напоминают Дэвида. Футболист был неприятно удивлен, но постарался вежливо выразить свои эмоции.

"Вы только посмотрите на подбородок и на глаза. Знаете, хорошо получились лишь волосы. А мой зад… Он точно так не выглядит?!", - все, что смог сказать Бекхэм.

Большим шоком для него стали слова президента "Гэлакси", который назвал статую великолепной.

Спортсмен посетовал, что на открытие должны приехать его жена и родители. Но обрадовался тому, что не смогут присутствовать его дети, потому что "они бы заплакали, увидев это".

Еще большей досадой для Дэвида стали слова о том, что ничего исправить до открытия уже не удастся.

После в помещение выехал погрузчик, который должен был увести статую, но та упала и разбилась. "Вы, пожалуй, даже оказали мне услугу", - с облегчением сказал Бекхэм.

В этот момент из соседней комнаты выбежал телеведущий, и Дэвид осознал, что это был розыгрыш.

Джеймса Корден, Дэвид Бекхэм(2019)|Фото: lagalaxy.com

Оригинальную статую установили возле стадиона клуба "Дигнити Хелт Спортс Парк" 3 марта. В тот день Бекхэм выглядел куда более радостным.

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Бекхэма разыграли в США, подменив памятник легенде футбола на уродливую копию

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Теги: Джеймса Корден, Дэвид Бекхэм, памятник, Лос-Анджелес Гэлакси, шоу



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