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Происшествия Тюменская область

В Тюменской области пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

В Боровском человек погиб под упавшим с крыши снегом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Днём 11 марта 83-летний житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу. Его офис располагался на первом этаже многоквартирного шестиэтажного жилого дома №34 по улице Островского.

Когда он подошел к крыльцу офиса, на него с крыши жилого дома "сошла" снежно-ледяная лавина. Нотариус вызвала "скорую помощь" и полицию. Мужчине на месте оказали первую помощь и экстренно доставили в больницу, однако спасти не смогли – около 16.00 пенсионер умер от травм.

Дом обслуживает товарищество собственников жилья "Сибиряк". Сотрудники СК возбудили уголовное дело, а прокуратура взялась контролировать расследование и проверить качество содержания ТСЖ общедомового имущества.

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В Тюменской области пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

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Теги: Боровский, пенсионер, снег, наледь, смерть



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