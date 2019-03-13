В Тюменской области пенсионер попал под "сошедшую" с крыши снежную лавину и умер от травм

В Боровском человек погиб под упавшим с крыши снегом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Днём 11 марта 83-летний житель села Богандинское приехал в поселок Боровский к нотариусу. Его офис располагался на первом этаже многоквартирного шестиэтажного жилого дома №34 по улице Островского.

Когда он подошел к крыльцу офиса, на него с крыши жилого дома "сошла" снежно-ледяная лавина. Нотариус вызвала "скорую помощь" и полицию. Мужчине на месте оказали первую помощь и экстренно доставили в больницу, однако спасти не смогли – около 16.00 пенсионер умер от травм.

Дом обслуживает товарищество собственников жилья "Сибиряк". Сотрудники СК возбудили уголовное дело, а прокуратура взялась контролировать расследование и проверить качество содержания ТСЖ общедомового имущества.