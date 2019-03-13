Воронежский губернатор обсудил с руководителем Нововоронежской АЭС вопросы привлечения потенциальных инвесторов

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с заместителем генерального директора – директором филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» Владимиром Поваровым, передает корреспондент Накануне.RU.

Владимир Поваров проинформировал главу региона об итогах работы атомной станции в 2018 году. Выработка электроэнергии составила порядка 16 млрд кВтч, был включен в сеть энергоблок № 4 после продления срока эксплуатации еще на 60 лет. Как отметил Владимир Поваров, это масштабный и уникальный по своему содержанию инвестиционный проект.

Энергоблоки на НВ АЭС работали стабильно, что позволило получить серьезную прибыль и, соответственно, пополнить областную казну. За 2018 год налоговые отчисления составили порядка 9,1 млрд рублей. Валовая выручка атомной станции демонсртитрует высокие темпы роста: по итогам прошлого года – 118%, прогноз на 2020 год – уже 162%.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, директор станции рассказал также о строительстве энергоблока № 7 и проведении необходимых испытаний. Он сообщил, что в мае планируется включить энергоблок в сеть и начать осваивать мощности. В этом юбилейном для Новоронежской АЭС году (55 лет) объект будет сдан в промышленную эксплуатацию, после чего суммарная мощность станции должна увеличиться в 1,5 раза.

Еще одной темой обсуждения стала работа в рамках соглашения, подписанного в 2012 году между ГК «Росатом» и правительством Воронежской области. За это время Новоронежем было дополнительно получено 1,7 млрд рублей, что позволило серьезно преобразить его инфраструктуру. Городской округ теперь располагает уникальными спортивными сооружениями – это и спорткомплекс «Старт», и центр боевых искусств, и ледовая арена «Остальная». Ведется ремонт школ и детских садов, в учебных учреждениях появляются спортивные площадки, строятся дороги. В прошлом году Нововоронеж в рамках соглашения получил 306 млн рублей, которые направлены на решение застарелых проблем и создание комфортной городской среды.

Как пояснил Владимир Поваров, приоритетные направления определяются ежегодно. И в этом году предполагается начать строительство еще одного спортивного объекта – плавательного бассейна, поскольку старый уже исчерпал свой ресурс.

Было отмечено, что по выполнению соглашения с Росатомом Воронежская область занимает лидирующее место в стране.

Губернатор и руководитель АЭС также говорили о развитии промышленности в регионе и запуске новых производств. Владимир Поваров озвучил предложение, связанное с организацией на базе бывшего завода «Атомэнергозапчасть» в Нововоронеже производства запасных частей к оборудованию атомных станций. Директор НВ АЭС и губернатор обсудили механизмы привлечения потенциальных инвесторов для реализации данного проекта, который позволил бы создать новые рабочие места и обеспечить отчисление дополнительных налогов в областной бюджет.