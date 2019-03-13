13 Марта 2019
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Первые автомобили-беспилотники появятся на российских улицах в мае

Первые автомобили-беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана в конце апреля или в мае.

Это произойдет в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

Компании, которые заявились – "Яндекс", МАДИ, КБ "Аврора" "Камаз", "Иннополис", Таганрогский университет.

Всего в 2019 году на дороги выйдут около 150 автомобилей, "львиная доля" беспилотников будет от "Яндекса", передает РИА Новости.

В мае 2018 года на автоподходах к Крымскому мосту прошли тестовые испытания российских беспилотных автомобилей. В эксперименте участвовали пять машин. Разработчики сидели на пассажирских сидениях для контроля процесса.

В октябре "Сколково" запустило в тестовом режиме беспилотное такси, разработанное на базе "Яндекса".

Как сообщало Накануне.RU, со столичными властями "Яндекс" подписал соглашение о содействии в развитии этой новой технологии, что может значительно ускорить процесс проникновения беспилотного автомобиля в городскую среду.

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Первые автомобили-беспилотники появятся на российских улицах в мае

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Теги: автомобили-беспилотники, москва, татарстан



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