В избиркоме Екатеринбурга - "минус один". Назначение нового члена должно состояться не позднее 19 апреля

На заседании комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению принято решение о досрочном прекращении полномочий члена городской избирательной комиссии (ИК) с правом решающего голоса Эльдара Валиуллина, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По информации председателя городского избиркома Ильи Захарова, Валиуллин написал заявление по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Всего в ИК 10 членов с правом решающего голоса, половина из которых назначается по представлению партий, представленных в городской думе, другая половина - по представлению горизбиркома. Поскольку Валиуллин был назначен от ИК, именно комиссия до 26 марта рассмотрит и направит в думу кандидатуру на вакантную должность.

Назначение нового члена должно состояться не позднее 19 апреля.