На развитие спорта в Екатеринбурге в прошлом году потратили более 1,3 миллиарда рублей

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Екатеринбурге" за 2018 год израсходовали 1 млрд 369 млн 753 тыс руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом на заседании комиссии городской думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике доложила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. По её информации, в результате исполнения программы доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, возросла в 2018 году с 36% до 39,5%.

Средства в рамках муниципальных программ развития физкультуры и спорта пошли, в частности, на завершение строительства легкоатлетического стадиона на территории спорткомплекса "Калининец", оплату услуг по строительному контролю тренировочных площадок, реконструированных к ЧМ-2018, разработку проектно-сметной документации на реконструкцию школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе и благоустройство детско-юношеской школы (ДЮСШ) №19.

Кроме того, проведены капитальные ремонты ДЮСШ, в которых занимаются более 35 тыс. человек. Всего для развития детско-юношеского спорта в 2018 году израсходовано более 935 млн руб. По словам Фитиной, были приобретены даже породистые лошади для конно-спортивной школы.