13 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале прокуратура проверит УК после падения куска льда на женщину

Прокуратура проверит управляющую компанию ООО "Симское ЖКХ" после падения куска льда с крыши на голову женщины.

Напомним, инцидент произошел днем 12 марта. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

У УК истребованы документы, опрошены должностные лица организации.

Ранее руководителям управляющих компаний, в том числе и ООО "Симское ЖКХ", городской прокуратурой объявлялись предостережения о недопустимости нарушения законодательства в части очистки крыш от снега и наледи.

"По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.

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На Южном Урале прокуратура проверит УК после падения куска льда на женщину

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Теги: прокуратура, УК, ЖКХ, крыша, здание, лед, падение, глыба,



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