На Южном Урале прокуратура проверит УК после падения куска льда на женщину

Прокуратура проверит управляющую компанию ООО "Симское ЖКХ" после падения куска льда с крыши на голову женщины.

Напомним, инцидент произошел днем 12 марта. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

У УК истребованы документы, опрошены должностные лица организации.

Ранее руководителям управляющих компаний, в том числе и ООО "Симское ЖКХ", городской прокуратурой объявлялись предостережения о недопустимости нарушения законодательства в части очистки крыш от снега и наледи.

"По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в прокуратуре.