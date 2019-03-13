Над Россией пролетел военный самолет США

Американский военный самолет Boeing OC-135B утром 13 марта провел наблюдательный полет над территорией России, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Самолет зафиксировали на Дальнем Востоке, в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре. Полет проходил в рамках Договора по открытому небу.

По данным РИА Новости, самолет этого типа пролетал над Россией 11 марта. Тогда американских военных также интересовал Дальний Восток - Boeing заметили в районе Читы.

Как сообщалось, Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе. Это ответные, "зеркальные" действия в ответ на американский запрет.

В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.