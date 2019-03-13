Вслед за сменой расчёта реальных доходов предложили поменять всю систему статистики

В "тюменской матрёшке" уверены, что инициатива властей о смене методики расчёта реальных доходов россиян необходима, потому что сегодня в России вся официальная статистика не отражает реальной картины жизни регионов, среди которых есть как богатые, так и дотационные. Эксперты отмечают, что её неплохо бы сменить - результатом опоры властей на нынешние данные стали "мусорная" и пенсионная "реформы", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Росстата, доходы жителей страны падали с 2014 по 2018 годы, и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 года. Как сообщила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова, даже электоральный цикл 2018 года, когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию. Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, обсуждение будет максимально публичным.

Как сообщалось ранее, Росстату необходима реформа в отношении и команды, и принципов работы. Такое мнение высказал первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, служба пользуется устаревшими технологиями, что приводит к "ужасным" по качеству расчетам. Роль ведомства ​особенно повышается сейчас, когда власти приступили к реализации национальных проектов, считает первый вице-премьер.

Депутат Тюменской областной думы Артём Зайцев заявил Накануне.RU, что в России есть большие проблемы со статистикой.

"Методики взяли из 90-ых, когда писали новые нормы. Понятно, что сегодня они слабо отражают реальную картину. Регионы живут абсолютно по-разному. Есть дотационные субъекты, а сеть богатые, такие, как Тюменская область, Югра, Ямал, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область", - сказал Зайцев.

По его мнению, даже среди богатых регионов есть расслоение.

"Тюменская область привлекает инвестиции и активно развивается при достаточно серьёзной бюджетной обеспеченности, а соседняя Югра при ещё большей обеспеченности не развивается никак, кроме "нефтянки", хотя там потенциал большой – есть крупные агломерации, которые можно развивать не только с точки зрения добычи нефти", – сказал политик.

При этом если взять в целом страну, то результат Югры никак нельзя назвать плохим.

"Если в Югре подушевой доход составляет одну сумму, то в Липецкой области он будет в разы меньше. Проблема в том, что реализация всех программ в России опирается на статистические данные. Например, запланировали на федеральном уровне "мусорную" реформу. Посмотрели статистику: страна готова, люди смогут платить больше, но это же не так. Её запустили – больше половины регионов отсрочили реформу на год. Почему? Они не готовы. Что, за год они наверстают упущенное? Конечно, нет", – сказал депутат.

Даже те субъекты, которые были более подготовлены к новации, и то не смогли начать вывозить мусор по-новому. В той же Тюменской области есть проблемы с тарифами. То же самое и с пенсионной "реформой".

"Когда разрабатывали пенсионную "реформу", взяли среднюю продолжительность жизни по стране. В регионах, которые ближе к югу, она действительно высокая, а есть северные или неблагополучные субъекты, где она ниже. В итоге всех – под одну "гребёнку" и вперёд. В Югре люди вообще не поняли "реформу". Они задаются вопросом, а как жить и работать до такого возраста в ХМАО или на Ямале? Выход – менять либо статистику, ибо подходы к принятию решений. Смотреть либо статистику, либо реальную картинку. Я сомневаюсь, что если сменится методика расчёта реальных доходов, что-то изменится. Только доходы трансформируются? Но там же много других показателей", – резюмировал Зайцев.

Его коллега из ямальского парламента Елена Кукушкина уверена, что методики и новые расчёты могут увеличить доходы населения лишь на бумаге, тогда как надо заниматься реальным социально-экономическим развитием, а не приукрашивать действительность. "Потратят дополнительные средства из бюджета [на новые методики], но жизнь россиян от этого не улучшится", – сказала Кукушкина в разговоре с Накануне.RU.